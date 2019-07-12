Под Калининградом Балтфлот проверил боеготовность "Искандеров"

Тренировка по боевой готовности с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" прошла в ракетном соединении Балтийского флота в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, мероприятие боевой подготовки было плановым. В нем участвовали более двухсот военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

Ракетчики скрытно, маскируя машины, выдвинулись в назначенный позиционный район и оборудовали там стартовые позиции, а затем выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим военные объекты условного противника, - пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, командные пункты.

После этого расчеты ОТРК отработали смену позиционного района, чтобы уйти от ответного удара. Действия ракетчиков осложнялись условным радиационным и химическим заражением местности, а кроме того, им приходилось отражать нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Командование соединения отрабатывало скрытое управление подразделениями из подвижных командных пунктов.

Справка "РГ"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей (реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры) на дальности до 500 километров. В его состав входят два типа ракет - баллистические и крылатые. На сегодняшний день считается лучшим ракетным комплексом в своем классе, способным преодолеть любую противоракетную оборону.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)