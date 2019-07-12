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12.07.2019
ТАСС

Корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом показали на салоне в Петербурге

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

Ожидается, что в ближайшие десять лет он станет основой систем связи российского ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге интегрированный комплекс связи с искусственным интеллектом для надводных кораблей ВМФ.

Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе холдинга, комплекс может бесперебойно работать в цифровых радиолиниях скрытной и помехозащищенной радиосвязи. Уникальная система управления, оснащенная искусственным интеллектом, сама настраивает аппаратуру для работы в требуемой радиосети и переходит на другой род связи при необходимости. Помехозащищенность обеспечивается за счет псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

"Интегрированный комплекс связи востребован у госзакачика, и в ближайшие десятилетия он станет основой систем связи ВМФ. На сегодняшний день им уже оснащен ряд кораблей различных проектов, а также заключены контракты на будущие поставки", - приводит пресс-служба слова генерального директора предприятия-разработчика комплекса Омского НИИ приборостроения Владимира Березовского.

Комплекс связи позволяет обеспечить радиосвязь между надводными кораблями ВМФ любого ранга и командными пунктами, другими надводными кораблями, подводными лодками, авиацией. С помощью него также можно проводить видеоконференции и передавать данные через подсистемы широкополосной и спутниковой связи.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ОНИИП
Росэлектроника
Проекты
AI
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