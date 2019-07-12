Две атомные подлодки "Ясень-М" будут заложены на "Севмаше" в 2020-2021 годах

Таким образом, эти субмарины могут войти в состав военно-морского флота в 2027-2028 годах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Законтрактованные на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" будут заложены на северодвинском "Севмаше" в 2020-2021 годах. Об этом ТАСС сообщил в четверг на Международном военно-морском салоне глава предприятия Михаил Будниченко.

"Эти две лодки будут заложены ориентировочно в 2020-2021 годах", - сказал он.

На вопрос ТАСС о возможных сроках сдачи Будниченко ответил, что "цикл строительства этих лодок - семь лет". Таким образом, эти субмарины могут войти в состав ВМФ в 2027-2028 годах.

К настоящему времени на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построена и передана флота подлодка "Северодвинск" прокта 885 "Ясень". Первая АПЛ улучшенного проекта 885М "Ясень-М" - "Казань" - спущена на воду и проходит испытания. На "Севмаше" в разных стадиях строительства находятся еще пять субмарин этого проекта.

Подводные лодки этого типа спроектированы бюро машиностроения "Малахит". В состав их вооружения входят крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". На них, в отличие от предшественников, торпедные аппараты расположены не в носовой части (там находится гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющей обнаруживать неприятеля на больших расстояниях).