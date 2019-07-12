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12.07.2019
ЦАМТО

В скором времени семейство Ка-32 ждет программа модернизации

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Вертолеты Ка-32
Вертолеты Ка-32.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Субботин

ЦАМТО, 11 июля. АО "Камов" (входит в АО "Вертолеты России") является единственным в мире разработчиком серийных вертолетов соосной схемы.

Основные преимущества данной схемы перед классической схемой с рулевым винтом – высокая маневренность и хорошая управляемость при малых габаритах фюзеляжа.

Несмотря на широкий модельный ряд вертолетной техники, производимый АО "Камов", вертолеты типа Ка-32 занимают особое место в продуктовой линейке холдинга. Являясь гражданской версией, разработанной на основе корабельного противолодочного вертолета Ка-27, машина отлично подходит для решения обширного комплекса задач в различных областях.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона", в скором времени семейство Ка-32 ждет программа модернизации.

В мае 2019 г. холдинг "Вертолеты России" представил программу модернизации Ка-32. Известно, что вертолет получит новый комплекс бортового оборудования, созданный по принципу "стеклянной кабины". Также машину оснастят модернизированной системой пожаротушения и более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 с современной цифровой электронной системой управления и контроля с обратной связью типа FADEC.

В двигателях семейства ВК-2500ПС реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя из-за мощных потоков воздуха, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и т.д. Его применение позволит серьезно повысить эксплуатационные качества вертолета, в том числе надежность при работе с внешней подвеской.

Изменения коснутся и противопожарного водяного бака. Отечественная система пожаротушения СП-32 выгодно отличается от зарубежных аналогов своей ценой. Водяной бак может вместить до четырех тонн воды, а также обладает улучшенной эргономикой и цифровым управлением. Главным конкурентным преимуществом СП-32 является возможность тушения пожаров в ночное время суток. Кроме того, возможна его эксплуатация в зимних условиях.

Справочно: средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC (современная модификация Ка-32) с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб. Кa-32А11ВС имеет лучшую грузоподъемность в своем классе – до 5 тонн груза на внешней подвеске. Производится серийно на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

Вертолет Ка-32А11ВС не имеет конкурентов по таким критериям, как управляемость, устойчивость и компактность. Последний фактор играет огромное значение при тушении пожаров в условиях плотной городской застройки. Кa-32А11ВС имеет более 90 дополнительно устанавливаемых опций, в числе которых ряд противопожарного оборудования: подвесные системы типа Bambi-Bucket и Simplex, водяная пушка для горизонтального пожаротушения. Вертолет способен тушить возгорания в условиях сильной задымленности, на последних этажах высотных зданий и объектах нефтегазовой промышленности. Ка-32A11BC признан экспертами одним из лучших противопожарных вертолетов в мире.

На сегодняшний день построено около 240 машин типа Ка-32, которые эксплуатируются в десятках стран мира. С каждым годом география поставок расширяется. Этому способствует международная сертификация винтокрылой машины. Так, в 2019 г. для борьбы с пожарами АО "Вертолеты России" осуществило поставку первого из трех Ка-32А11ВС в Турецкую Республику. Вертолет также может оснащаться медицинским модулем с современным оборудованием интенсивной терапии. Благодаря этому реанимационные мероприятия могут выполняться в воздухе при транспортировке больных и пострадавших. Для поддержки работы полиции и специальных служб машина оснащается системами наблюдения, слежения и громкоговорящей связи, а также оборудованием высадки десанта, говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 г.).

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Страны
Россия
Турция
Продукция
ВК-2500
Ка-27
Ка-32
Ка-32А11ВС
Компании
Вертолеты России
Камов
КумАПП
Проекты
Медицина
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