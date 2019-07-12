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12.07.2019
ТАСС

Севастопольский судоремонтный завод Минообороны планируется передать ОСК до конца года

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Борис Кабаков
Борис Кабаков.
Источник изображения: http://sudostroenie.info/

Сейчас на предприятии проводится инвентаризация

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Передача 13-го судоремонтного завода Минобороны, находящегося в Севастополе, в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) должна завершиться до конца 2019 года, сообщили ТАСС в четверг на предприятии.

Ранее директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков сообщил журналистам, что в настоящее время ведется "инвентаризация для последующей приватизации и акционирования этого предприятия". В пресс-службе завода ТАСС уточнили, что передача от Минобороны к ОСК проводится в соответствии с поручением правительства РФ от 2017 года.

"Завод действительно передается из подчинения Минобороны в структуру ОСК. Пакет документов подготовлен, и сейчас планируется, что к концу года это все будет выполнено. Проведена огромная работа, подготовлены материалы по развитию завода", - сказал собеседник.

Он уточнил, что сейчас завод является единственным предприятием в Азово-Черноморском регионе, которое может выполнять такой большой спектр работ - здесь можно ремонтировать любой тип судов Черноморского флота от малых буксиров до большого ракетного крейсера "Москва". Планируется, что в составе ОСК предприятие станет частью южного кластера судоремонта.

По данным пресс-службы, после перехода в состав ОСК планируется модернизация предприятия. "Укрепление материально-технической базы на первоначальном этапе потребует порядка 2 млрд рублей, соответствующие предложения есть. Никаких изменений на сегодняшний день в этом плане не заявлено, но окончательно вопрос будет решать новый собственник", - уточнил собеседник.

Представитель завода добавил, что сейчас работы ведутся в штатном режиме. Кроме того, он обеспечен портфелем заказов до конца 2020 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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