Правительство Болгарии одобрило закупку 8 истребителей F-16 Блок.70

ЦАМТО, 11 июля. На состоявшемся 10 июля заседании Кабмин Болгарии утвердил доклад министров обороны, иностранных дел, финансов и экономики о результатах консультаций и переговоров с американской стороной по вопросу реализации инвестиционного проекта "Приобретение боевого самолета нового типа".

Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии.

Как уточняет ресурс Novinite.bg, Кабинет министров одобрил переданный 17 июня 2019 года Министерству обороны Болгарии департаментом военного сотрудничества посольства США в Софии пакет документов: проект международного договора "Самолеты F-16 Block-70 и связанная поддержка" (F-16 Block-70 aircraft and associated support), проект международного договора "Боеприпасы в поддержку F-16" (Munitions in support of the F-16), проект международного договора "Ракеты AIM-9X Block II Sidewinder, сопутствующие материалы и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) и проект международного договора "Многофункциональная система обмена информацией – единая тактическая радиосистема MIDS-JTRS, сопутствующая поддержка и оборудование" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Также внесено предложение о заключении соглашения о промышленном сотрудничестве между американским поставщиком и Министерством экономики Болгарии.

Справочно: в соответствии с "Законом о международных договорах Республики Болгария", проекты соглашений должны быть одобрены правительством, после чего Кабмин назначает уполномоченных должностных лиц для подписания соглашений от имени Болгарии. Предполагается, что соглашения будут одобрены Национальным собранием.

Правительство поручило подписать контракты на поставку 8 истребителей F-16, вооружений, сопутствующего оборудования и систем министру обороны страны.

Предполагается, что 8 истребителей, включая 6 одноместных и 2 двухместных, будут поставлены к 2023 году.

Общая стоимость продажи F-16 Блок.70 составляет 1,256 млрд. долл. Оплата будет произведена без отсрочек. Конгресс США может профинансировать около 60 млн. долл. от этой суммы. По информации болгарских СМИ, эти средства пойдут на модернизацию авиабазы "Граф Игнатьево" для размещения самолетов F-16.

Как сообщал ЦАМТО, парламент Болгарии одобрил реализацию проекта покупки 8 истребителей для замены устаревших МиГ-29 ВВС страны 8 июня 2018 года. Бюджет приобретения 8 самолетов, наземных средств обслуживания, вооружения, подготовки личного состава и техническое обслуживание в течение 3 лет составил 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.). На втором этапе проекта планируется приобрести еще восемь истребителей и окончательно снять с вооружения МиГ-29.

В рамках объявленного 3 июля 2018 года тендера свои предложения к 1 октября 2018 года представили США (новые F-16 Блок.70), Швеция (новые JAS-39C/D "Грипен") и Италия (бывшие в эксплуатации истребители "Тайфун" Транш.1). Оценив все аспекты, в декабре 2018 года тендерная комиссия рекомендовала закупку американских самолетов F-16.

Парламент Болгарии 16 января 2019 года предоставил правительству полномочия на проведение переговоров о покупке новых истребителей с США с потенциальной возможностью выйти за пределы ранее одобренного бюджета.

Госдепартамент США 30 мая 2019 года одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. (около 2,9 млрд. левов).

Департамент военного сотрудничества посольства США в Софии 17 июня официально представил Министерству обороны Болгарии предложение о подписании соглашения на приобретение 8 истребителей F-16C/D Блок.70, вооружения, связанных систем обеспечения, техническое обслуживание, а также обучение пилотов и технического персонала. Сумма продажи была снижена по сравнению с предложением, одобренным госдепом.