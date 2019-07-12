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12.07.2019
ТАСС

Вице-премьер Борисов отметил вклад Международного военно-морского салона в развитие ВТС

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Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Мероприятие проходит с 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге способствует развитию и укреплению военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в четверг вице-премьер России Юрий Борисов на торжественной церемонии его открытия.

"Уверен, что насыщенная программа салона, наличие действующих образцов техники и вооружения, близость производственных площадок позволят всем участникам найти новые возможности для расширения деловых контактов. И в целом проведение этого форума будет способствовать развитию и укреплению международного военно-технического сотрудничества", - сказал Борисов.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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