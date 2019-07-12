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12.07.2019
Российская газета

Лучшие российские боевые вертолеты назвали в США

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Источник изображения: rg.ru

В то время как армия США располагает по сути одним ударным вертолетом - AH-64 Apache, российский парк боевых винтокрылых машин более разнообразен. При этом они успешно дополняют друг друга при выполнении различных задач, говорится в материале американского портала военной тематики We Are The Mighty.

Это разнообразие автор материала продемонстрировал на трех вертолетах, уже проверенных в боях и заслуживших репутацию отличных машин - это Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35.

Боевой вертолет Ми-28Н оснащен 30-миллиметровой пушкой и четырьмя точками подвески, на которые можно крепить различные ракеты - как противотанковые, так и "воздух-воздух". Экипаж из двух человек (пилот и стрелок) защищен бронированной кабиной. Помимо этого особенностью вертолета является способность вести боевые действия в любое время суток и при плохих погодных условиях. Этого удалось достичь за счет современного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования.

Ка-52 - еще один ударный вертолет, предназначенный также для разведывательных операций, - обладает уже шестью точками подвески, а потому способен нести на себе более мощный и разнообразный арсенал, в том числе массивные противокорабельные ракеты. На "Аллигаторе" используется коаксиальный ротор, в котором два винта вращаются в противоположных направлениях, что делает его более устойчивым, чем традиционные вертолеты, и устраняет необходимость хвостового ротора.

Ми-35 - "особенный зверь", считает автор материала. Эти машины часто классифицируются как штурмовой вертолет, но более точным было бы определение "тяжелый штурмовой корабль". Дело в том, что Ми-35 -транспортно-боевой вертолет, предназначенный не только для уничтожения сил противника, но и для десантных операций. Он может вместить до восьми бойцов, которые при необходимости должны будут закрепиться на каком-то участке.

Соответственно, группа Ми-35 может доставить к месту сражения несколько взводов пехотинцев и одновременно обеспечить им поддержку с воздуха.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AH-64
Ка-52
Ми-28Н
Ми-35
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