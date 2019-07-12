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12.07.2019
Российская газета

Братья-близнецы: АК-12 и гражданскую версию автомата сравнили на видео

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Эксперт рассказал, чем визуально отличается автомат АК-12 от нового гражданского карабина АК TR3.


Видеобзор двух автоматов был опубликован концерном "Калашников". Специалист компании, мастер спорта международного класса по практической стрельбе Георгий Губич наглядно объяснил, в чем же разница между, казалось бы, похожими как две капли воды моделями.

Итак отличия на правой стороне. У АК-12 четыре положения флажка-переводчика: предохранитель, автоматическая стрельба, режим отсечки по два выстрела и режим одиночной стрельбы. На гражданском карабине всего два положения: предохранитель включен и режим ведения огня.

Еще у АК TR3 имеется маленькая кнопка - ось блокиратора телескопического приклада. Он не позволяет снять карабин с предохранителя в момент, когда складывается приклад.

На левой стороне стоит присмотреться к маркировке. У АК-12 это 6П70. У гражданского карабина - логотип производителя, маркировка TR3 и надпись Made in Russia.

Справка "РГ"

Самозарядный карабин Калашников TR3 впервые был представлен в 2017 году. Его серийное производство началось в 2019 году. Оружие максимально унифицировано с боевым автоматом АК-12. Выпускаться будет я в двух калибрах - 5,45 мм и 7,62 мм.

Емкость магазина - 10 патронов. На карабин установлен дульный тормоз компенсатор с быстросъемным байонетным креплением и цевье с планками Пикаттини. Оснащена планкой и крышка ствольной коробки. Оружие комплектуется магазинами с окнами визуального контроля количества патронов.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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