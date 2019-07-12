Войти
12.07.2019
ТАСС

Специалисты выявили замечание к ракете "Протон" перед запуском "Спектра-РГ"

676
0
0
Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Окончательное решение о пуске будет принято на заседании госкомиссии на Байконуре

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты на космодроме Байконур выявили замечание к ракете-носителю "Протон-М", с помощью которой в пятницу должна быть запущена обсерватория "Спектр-РГ". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Роскосмоса.

"Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения", - сообщили в госкорпорации.

"Этот вопрос будет рассмотрен на заседании государственной комиссии на Байконуре, где примут окончательное решение по пуску в основное или резервное время", - отмечается в сообщении.

Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был отменен. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата. В результате ракету сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус. Во вторник она была вновь установлена на стартовой площадке.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
ОБСЕ
Похожие новости
10.07.2019
"Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" снова установлен на стартовом комплексе Байконура
24.06.2019
"Из того, что было"
24.06.2019
Невезучий телескоп: у Роскосмоса села батарейка
20.06.2019
Установленную на Байконуре ракету "Протон-М" сфотографировали из космоса
07.06.2019
В Роскосмосе сообщили о начале сборки головной части для обсерватории "Спектр-РГ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"