Ход строительства французских атомных подводных лодок типа Barracuda

Небезынтересная и наглядная официальная инфографика французского судостроительного объединения Naval Group, демонстрирующая ход строительства и состояние готовности cтроящихся для ВМС Франции новых атомных многоцелевых подводных лодок типа Barracuda.

Инфографика приурочена к запланироованному на 12 июля 2019 года спуску на воду головной лодки Suffren. Строительство заложенной еще в 2007 году лодки Suffren в арсенале объединения Naval Group в Шербуре тем самым подходит к завершению, сдача лодки французскому флоту, после многократных переносов сроков, сейчас намечена на 2020 год. Еще четыре лодки (Duguay-Trouin, Tourville, De Grasse, Rubis) находятся в Шербуре в различных стадиях строительства, планируется и постройка шестой лодки Casabianca.

(с) Naval Group