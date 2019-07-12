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12.07.2019
bmpd.livejournal.com

Ход строительства французских атомных подводных лодок типа Barracuda

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Небезынтересная и наглядная официальная инфографика французского судостроительного объединения Naval Group, демонстрирующая ход строительства и состояние готовности cтроящихся для ВМС Франции новых атомных многоцелевых подводных лодок типа Barracuda.

Инфографика приурочена к запланироованному на 12 июля 2019 года спуску на воду головной лодки Suffren. Строительство заложенной еще в 2007 году лодки Suffren в арсенале объединения Naval Group в Шербуре тем самым подходит к завершению, сдача лодки французскому флоту, после многократных переносов сроков, сейчас намечена на 2020 год. Еще четыре лодки (Duguay-Trouin, Tourville, De Grasse, Rubis) находятся в Шербуре в различных стадиях строительства, планируется и постройка шестой лодки Casabianca.

(с) Naval Group

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
2020-й год
Barracuda АПЛ
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