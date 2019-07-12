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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Россия принимает симметричные меры в рамках подготовки к возможному размещению американских РСМД в Европе - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Россия начинает готовиться к возможному размещению американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и принимает симметричные меры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Теперь начинаем готовиться к потенциальному развертыванию американских наземных ракет средней и меньшей дальности (в Европе). Принятые решения о симметричных мерах реализуются", - сказал Рябков в четверг, выступая в Госдуме.

При этом замглавы МИД подчеркнул, что "Россия как ответственная страна не заинтересована в каких-либо новых ракетных кризисах".

Рябков напомнил заявление президента России Владимира Путина от 2 февраля этого года о том, что Россия не станет размещать наземные РСМД, пока в соответствующих регионах не появятся американские ракеты аналогичного класса.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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1 комментарий
№1
12.07.2019 02:15
А В. Путин говорил, что Россия не будет втягиваться в гонку и будет отвечать АСИММЕТРИЧНО!
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