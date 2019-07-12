Россия принимает симметричные меры в рамках подготовки к возможному размещению американских РСМД в Европе - Рябков
Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Россия начинает готовиться к возможному размещению американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и принимает симметричные меры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Теперь начинаем готовиться к потенциальному развертыванию американских наземных ракет средней и меньшей дальности (в Европе). Принятые решения о симметричных мерах реализуются", - сказал Рябков в четверг, выступая в Госдуме.
При этом замглавы МИД подчеркнул, что "Россия как ответственная страна не заинтересована в каких-либо новых ракетных кризисах".
Рябков напомнил заявление президента России Владимира Путина от 2 февраля этого года о том, что Россия не станет размещать наземные РСМД, пока в соответствующих регионах не появятся американские ракеты аналогичного класса.
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