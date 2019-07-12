Рябков сообщил, что военная техника российского производства будет участвовать в учениях в Венесуэле

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Военная техника, произведенная в России, будет участвовать в учениях в Венесуэле, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагает боливарианские Вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли техника, произведенная в РФ, использоваться в учениях.