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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Рябков сообщил, что военная техника российского производства будет участвовать в учениях в Венесуэле

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Т-72Б1 ВС Венесуэлы
Т-72Б1 ВС Венесуэлы.
Источник изображения: © Carlos Becerra/Bloomberg via Getty Images

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Военная техника, произведенная в России, будет участвовать в учениях в Венесуэле, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагает боливарианские Вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли техника, произведенная в РФ, использоваться в учениях.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Проекты
Военные учения
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