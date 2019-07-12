Российские военные отработали над Японским морем нанесение и отражение ракетного удара сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-22М3 и перехватчиками МиГ-31

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 провели над водами Японского моря учение по нанесению ракетных ударов, сообщает официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

"В Приморском крае в районах боевой подготовки над акваторией Японского моря прошло плановое совместное тактическое учение, в котором были задействованы высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 Дальней авиации", - сказал Воскресенский.

Он сообщил, что перед началом учений самолеты были перебазированы из мест постоянной дислокации на оперативные аэродромы в Приморье. В ходе учения пара ракетоносцев Ту-22М3 имитировала нанесение тактического удара крылатыми ракетами Х-22 по группировке надводных кораблей условного противника и выполнила постановку пассивных помех.