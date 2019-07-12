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12.07.2019
Интерфакс-АВН

Повторная попытка пуска ракеты "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" перенесена - источник

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"Протон-М"
"Протон-М".
Источник изображения: © Роскосмос/ТАСС

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Принято решение о переносе пуска ракеты-носителя "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур с пятницы на резервную дату - субботу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Запланированный на пятницу пуск "Протона-М" перенесен на резервную дату - на субботу. Это связано не с ракетой-носителем или самим космическим аппаратом, а с наземным оборудованием", - сказал собеседник агентства.

Это уже второй перенос старта "Протона-М" со "Спектром-РГ". Первоначально предполагалось отправить телескоп в космос 21 июня, однако пуск был перенесён на второе стартовое окно. Причиной переноса стали проблемы с одним из источников тока на телескопе. Как заявляли в "Роскосмосе", неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.

Для устранения неисправности "Протон-М" пришлось снять со стартового комплекса. После устранения неисправности в "Спектре-РГ" во вторник "Протон-М" был снова доставлен на стартовый комплекс площадки 81 космодрома Байконур и установлен на пусковую установку.

Пуск "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и орбитальной обсерваторией был запланирован на пятницу в 15:31 МСК.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллиона километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 года.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
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