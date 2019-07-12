"С вами говорит Картер": как США уронили станцию на Австралию

40 лет назад на Австралию упала космическая станция "Скайлэб"

40 лет назад на Австралию обрушились обломки американской космической станции "Скайлэб". Местные жители бросились искать фрагменты металла, а США так переживали из-за случившегося, что звонить австралийцам пришлось самому президенту Картеру.

Поздно ночью с 11 на 12 июля 1979 года хозяина одной из ферм в Балладонии, штат Западная Австралия, разбудил телефонный звонок. "Здравствуйте, мистер Сайлер. Извините за столь поздний звонок, но с вами говорит президент США Джим Картер. Мистер Сайлер, от меня лично и от правительства США приносим вам извинения за инцидент. Пожалуйста, скажите, никто на ферме не пострадал?" - сказал звонивший.

"А! Сейчас бычков посмотрю… Вроде нет, не беспокойтесь!" - ответил фермер.

В ту ночь сонному фермеру действительно звонил президент США, а интересовался он ущербом, который причинила австралийским жителям упавшая на их территорию американская космическая станция "Скайлэб".

Конец станции оказался не менее интересен, чем, несколько лет ее службы, ведь она стала действительно важнейшей вехой в развитии мировой космонавтики.

В середине 1970-х годов после отмены лунных экспедиций "Аполлон" в распоряжении NASA остались сверхтяжелые ракеты "Сатурн-5" - крупнейшие ракеты тех лет. К тому времени конструктор Вернер фон Браун уже разработал проект орбитальной станции, где в качестве жилого объема предлагалось использовать верхнюю ступень ракеты "Сатурн-1Б". "Скайлэб" была построена на основе корпуса верхней ступени ракеты "Сатурн-1Б".

Корпус был покрыт теплоизоляцией, внутреннее пространство баков было приспособлено для жизни и научных исследований экипажа из трех человек.

Предполагалось, что "Скайлэб" выйдет на орбиту 14 мая 1973 года, а на следующий день на станцию прибудет первая экспедиция - астронавты Чарльз Конрад, Пол Уайтц и Джозеф Кервин.

Запуск состоялся в назначенный срок. Однако после того, как "Сатурн-5" вывела станцию на орбиту, начались проблемы - еще в первую минуту полета у станции скоростным напором воздуха оторвало часть защитного экрана и одну из шести панелей солнечных батарей. Еще одна панель не раскрылась.

В результате вырабатываемая батареями мощность оказалась намного меньше расчетной, бортовые системы и научное оборудование не могли нормально функционировать.

Вскоре на станции стала катастрофически нарастать температура, достигнув внутри +38 °C, а на внешней стороне +80 °C. Возможность эксплуатации "Скайлэб" оказалась под угрозой.

Для того, чтобы привести станцию в рабочее состояние было решено экстренно изготовить "защитный зонтик", крепящийся к корпусу "Скайлэб" на четырех спицах. И провести экстренные ремонтно-восстановительные работы. Именно ими и занимался запущенный 25 мая 1973 года первый экипаж почти все 28 суток пребывания на борту. Он совершил несколько выходов в открытый космос, также раскрыв заклинившую солнечную батарею.

Следующие две экспедиции уже занимались наукой. Второй экипаж прославился розыгрышем, устроенным астронавтом Оуэном Гэрриотом.

Когда экипаж в очередной раз вышел на связь с ЦУПом, в эфире зазвучал женский голос: "Прием, Хьюстон. Я не говорила с тобой так долго. Боб, это ты? Это Хелен, жена Оуэна. Мальчики так долго не кушали домашнюю еду, что я решила принести им тепленького".

Пока на Земле пытались понять, что происходит на станции, астронавты рассмеялись и объяснили:

Гэрриотт взял с собой диктофон, на который его жена заранее наговорила несколько фраз.

Третья миссия прославилась настоящим бунтом на корабле - ведь предыдущие экспедиции провели на орбите 28 и 59 дней соответственно, новый же экипаж отправился туда на 84 дня. Кроме того, их миссии были расписаны куда более плотно.

Большая роль была отведена медицинским исследованиям, поэтому астронавтам приходилось выполнять массу физических упражнений, заниматься бегом на месте.

На седьмой неделе астронавты сломались. Джеральд Карр выдал в эфир грозное: "Нам нужно больше времени для отдыха. Дайте расписание, которое не так сильно забито. Мы не хотим упражняться после еды. Мы хотим, чтобы все было под контролем". Затем добавил: "Мы никогда бы не стали работать по 16 часов в день в течение 84 дней подряд на Земле, и от нас не стоит ожидать этого здесь, в космосе".

После этого демарша члены экипажа отключили связь и целый день отдыхали.

Бунт помог - после этого специалисты NASA тщательно работали с запросами экипажа, снижая им нагрузку.

Несмотря на различные трудности, на станции было осуществлено огромное количество биологических, технических и астрофизических экспериментов.

Важнейшими из них стали наблюдения Солнца в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, было заснято множество вспышек, открыты корональные дыры. Выходы в открытый космос во время экспедиций включали регулярную смену пленки астрономических инструментов, установленных на внешней стороне станции.

Также астронавты наблюдали за поведением в космосе мышей и комаров, вели наблюдения за Землей, изучали, как происходит на борту станции плавление металлов и рост кристаллов. Один из экспериментов был посвящен тому, как пауки плетут паутину в условиях невесомости. Кроме того, им удалось понаблюдать за кометой Когоутека.

При помощи шаттлов NASA намеревалось укрупнить "Скайлэб" за счет присоединения к нему еще нескольких орбитальных модулей и довести количество членов исследовательского экипажа до шести. Однако окончательного решения о финансировании так и не было принято.

Феерический конец

Тем временем возросшая солнечная активность привела к увеличению плотности атмосферы на высоте орбиты "Скайлэб", снижение станции ускорилось. Подъем станции на более высокую орбиту был невозможен, так как у нее не было собственного двигателя - подъем орбиты осуществлялся только двигателями пристыкованных "Аполлонов", в которых на станцию прибывали экипажи.

По расчетам ЦУПа, станция должна была войти в атмосферу в 16:37 по Гринвичу 11 июля 1979 года. Районом затопления станции предполагалась точка в 1300 км южнее Кейптауна, ЮАР.

Однако из-за ошибки в расчетах часть обломков упала на западе Австралии, южнее города Перт.

Благодаря американской станции мир узнал о небольшом австралийском городке Эсперанс, в окрестностях которого выпало большинство крупных и мелких обломков станции.

В ту ночь сотни жителей городка наблюдали падения с неба светящихся фрагментов. Бывший чиновник местного правительства Мер Андре, которому сейчас 86 лет, помнит события той ночи. "Моя жена и я проснулись в пол-первого ночи от ужасных ударов, - вспоминает он. - Стекла дрожали и двери шкафов трещали, мы вскочили с крочати, выбежали из дома, но уже все кончилось".

Наутро в окрестностях началась настоящая лихорадка - жители бросились в поля искать еще не подобранные фрагменты станции, тем более, что одна американская газета объявила приз в размере $10 тыс. за первый доставленный кусок станции.

Этот приз получил юноша Стэн Торнтон, 17 лет. который первым доставил в редакцию образец станции.

"Люди бросились на своих джипах искать уцелевшие обломки", - вспоминает Андре. Сегодня в городском музее находится порядка 30 фрагментов, собранных местными жителями, а в самом городе всю ближайшую неделю будут устраиваться праздничные мероприятия в честь события, ставшего самым главным в его истории.

Отдел "Наука"