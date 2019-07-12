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12.07.2019
ИноСМИ

Newsweek (США): Россия хочет строить "крупномасштабные конструкции" на Луне из лунного грунта при помощи 3D-печати

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Суперлуние
Суперлуние.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Лунный грунт и солнечная энергия, 3D-печать и аддитивные технологии, дистанционное управление и роботы-аватары — Роскосмос, используя эти элементы и методы, планирует создать на Луне "крупномасштабные конструкции", а проще говоря — российскую космическую базу. А что же американцы? Их программа под названием "Артемида" пока находится на начальном этапе разработки.

Россия строит планы построить базу на Луне, и сделать это она решила при помощи 3D-печати, или аддитивной технологии. Строительным материалом должен стать лунный грунт. Об этом российскому государственному агентству новостей ТАСС сообщил официальный представитель космической корпорации Роскосмос.

Роскосмос отметил, что лунную базу он хочет создать к 2040 году в рамках трехэтапной программы.

"Москоу Таймс" (The Moscow Times) сообщила, что на первом этапе на лунную орбиту отправится космический корабль. На втором будет совершен пилотируемый полет с высадкой экипажа на поверхности Луны. Тогда же начнется строительство лунной базы. По расчетам, это произойдет в период с 2025 по 2034 год. На третьем этапе строительство базы будет завершено.

Представитель Роскосмоса рассказал, что "строительство крупномасштабных конструкций" будет осуществляться с использованием "аддитивных технологий и местных материалов". Он также отметил, что на третьем этапе "научные и промышленные объекты будут оснащаться оборудованием", а также будут создаваться конструкции, необходимые для обеспечения жизни космонавтов на Луне.

Ранее российская авиакосмическая компания НПО Лавочкина сообщала, что такая техника 3D-печати сможет работать на солнечной энергии, а для создания специализированных объектов будет использоваться лунная пыль.

Кроме того, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал российскому информационному агентству РИА Новости, что 3D-печать можно будет применять при создании новых деталей для лунной техники, а также в ремонте оборудования, благодаря чему снизится потребность в дорогостоящих полетах с Земли с целью пополнения запасов.

В конце 2018 года Роскосмос объявил, что в перспективе лунной базой будут управлять люди с Земли, которые станут руководить работой роботов-аватаров на лунной поверхности.

"Речь идет о создании долговременной базы, не постоянно обитаемой, но посещаемой", - сказал Рогозин агентству РИА Новости в ноябре прошлого года.

НАСА тоже хочет обеспечить постоянное присутствие на Луне в рамках своей долговременной цели, которая заключается в полете на Марс. Космическое агентство намерено начать регулярные и долгосрочные высадки на лунную поверхность в конце 2020-х годов.

Осуществляться они будут из "лунного шлюза" НАСА, как называют небольшой космический корабль для астронавтов и научных экспериментов. Этот корабль будет летать по орбите вокруг Луны, выполняя роль перевалочной базы.

НАСА в рамках своих космических исследований хочет к 2024 году высадить на поверхности Луны первую женщину. Но эта программа под названием "Артемида" пока находится на начальном этапе разработки, и специалистам предстоит преодолеть ряд существенных трудностей, прежде чем они будут готовы отправить людей на Луну.


Аристос Георгиу (Aristos Georgiou)

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Страны
Россия
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Компании
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НПО Лавочкина
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