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12.07.2019
ЦАМТО

ЗРК средней дальности четвертого поколения "Викинг" – очередная ступень развития ЗРК семейства "Бук"

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РЛС 9С36М зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3"
Cтанция обнаружения и целеуказания с РЛС 9С36М зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3" в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.
Источник изображения: Михаил Жердев

ЦАМТО, 11 июля. ЗРК средней дальности четвертого поколения "Викинг" (индекс 9К317МЭ) является очередной на сегодняшний день ступенью развития ЗРК семейства "Бук", первые образцы которого были приняты на вооружение в 1980 году.

По сравнению с ЗРК "Бук-М2Э", по сей день успешно поставляемом на экспорт, ЗРК "Викинг" имеет ряд ключевых отличий.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона", прежде всего, комплекс получил новую ЗУР 9М317МЕ, размещенную в транспортно-пусковом контейнере, позволяющем защитить аппаратуру ЗУР от повреждения и неблагоприятных климатических условий. Двигательная установка ракеты – однорежимный твердотопливный двигатель. Уменьшена масса ЗУР по сравнению с ракетой ЗРК "Бук-М2Э" с 710 до 600 кг, максимальная скорость соответственно увеличена с 1200 до 1520 м/с.

Использование новой ЗУР позволило увеличить зону поражения аэродинамических целей комплексом "Викинг" до 65 км. В то же время, разработка новой многофункциональной радиолокационной станции, внедрение новых технических решений в системе обработки радиолокационной информации позволили увеличить количество целевых каналов ЗРК "Викинг" до 36.

Одновременный обстрел 36 целей, летящих с любых направлений, неизбежно требует и увеличения возимого боезапаса ЗУР. Самоходная огневая установка (СОУ) комплекса "Викинг" имеет 6 ЗУР готовых к пуску. Кроме того, сохранена возможность придать СОУ одну пусковую установку (ПУ), а к радиолокатору подсвета и наведения (РПН) – две ПУ.

Следует особо отметить, что в составе ЗРК "Бук-М2Э" пуско-заряжающая установка (ПЗУ) имеет 8 ЗУР, из них 4 готовы к пуску, а 4 заряжаются взамен пущенных на СОУ или на саму ПЗУ. Вновь разработанная ПУ ЗРК "Викинг" имеет 12 ЗУР, готовых к пуску и размещенных на двух качающихся частях пакетами из двух ТПК при фиксированном угле пуска 45 град.

Внедряя новые технические решения, разработчики ЗРК предусмотрели также и широкие возможности интеграции уже поставленного зарубежным заказчикам имущества в единый информационный обмен с ЗРК "Викинг", что позволит:

- увеличить максимальную дальность поражения целей до 130 км и высоту поражения до 30 км (при использовании ПУ типа 9А383МЭ из состава ЗРС "Антей-2500");

- придавать СОУ (РПН) из состава ЗРК "Викинг" ПЗУ из состава ЗРК "Бук-М2Э" (с использованием ЗУР 9М317). Таким образом, возможно использование в составе одного дивизиона трех типов ракет (9М317МЕ, 9М317, 9М83МЭ);

- увеличить зону обнаружения целей до 360 км (при использовании РЛС метрового диапазона 1Л119 "Небо-СВУ");

- создать полноценную эшелонированную систему ПВО (при работе совместно с ЗРК "Тор-М2Э").

Кроме того, в ЗРК "Викинг" добавлен режим "обзорной станции", позволяющий СОУ (РПН) вести одновременное сопровождение до 10 целей с выдачей трасс на ПБУ (стрельба по целям в данном режиме не производится).

Боевые средства комплекса, средства ремонта и технического обслуживания по желанию зарубежного заказчика могут быть установлены на гусеничные или колесные шасси высокой проходимости или транспортные модули.

Указанные характеристики и возможности ЗРК "Викинг" позволяют с уверенностью считать его одним из лучших на сегодняшний день средств защиты от существующих и перспективных СВН противника. В сочетании с придаваемыми РЛС метрового диапазона и пусковыми установками систем большой и малой дальности ЗРК "Викинг" становится действительно универсальным оружием противовоздушной обороны войск и важнейших объектов страны, говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 г.).

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  • В новости упоминаются
Продукция
9М317 ЗУР
Tор-М2
Бук-М2
Небо РЛК
С-300В
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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