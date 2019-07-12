ЗРК средней дальности четвертого поколения "Викинг" – очередная ступень развития ЗРК семейства "Бук"

Cтанция обнаружения и целеуказания с РЛС 9С36М зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3" в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

ЦАМТО, 11 июля. ЗРК средней дальности четвертого поколения "Викинг" (индекс 9К317МЭ) является очередной на сегодняшний день ступенью развития ЗРК семейства "Бук", первые образцы которого были приняты на вооружение в 1980 году.

По сравнению с ЗРК "Бук-М2Э", по сей день успешно поставляемом на экспорт, ЗРК "Викинг" имеет ряд ключевых отличий.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона", прежде всего, комплекс получил новую ЗУР 9М317МЕ, размещенную в транспортно-пусковом контейнере, позволяющем защитить аппаратуру ЗУР от повреждения и неблагоприятных климатических условий. Двигательная установка ракеты – однорежимный твердотопливный двигатель. Уменьшена масса ЗУР по сравнению с ракетой ЗРК "Бук-М2Э" с 710 до 600 кг, максимальная скорость соответственно увеличена с 1200 до 1520 м/с.

Использование новой ЗУР позволило увеличить зону поражения аэродинамических целей комплексом "Викинг" до 65 км. В то же время, разработка новой многофункциональной радиолокационной станции, внедрение новых технических решений в системе обработки радиолокационной информации позволили увеличить количество целевых каналов ЗРК "Викинг" до 36.

Одновременный обстрел 36 целей, летящих с любых направлений, неизбежно требует и увеличения возимого боезапаса ЗУР. Самоходная огневая установка (СОУ) комплекса "Викинг" имеет 6 ЗУР готовых к пуску. Кроме того, сохранена возможность придать СОУ одну пусковую установку (ПУ), а к радиолокатору подсвета и наведения (РПН) – две ПУ.

Следует особо отметить, что в составе ЗРК "Бук-М2Э" пуско-заряжающая установка (ПЗУ) имеет 8 ЗУР, из них 4 готовы к пуску, а 4 заряжаются взамен пущенных на СОУ или на саму ПЗУ. Вновь разработанная ПУ ЗРК "Викинг" имеет 12 ЗУР, готовых к пуску и размещенных на двух качающихся частях пакетами из двух ТПК при фиксированном угле пуска 45 град.

Внедряя новые технические решения, разработчики ЗРК предусмотрели также и широкие возможности интеграции уже поставленного зарубежным заказчикам имущества в единый информационный обмен с ЗРК "Викинг", что позволит:

- увеличить максимальную дальность поражения целей до 130 км и высоту поражения до 30 км (при использовании ПУ типа 9А383МЭ из состава ЗРС "Антей-2500");

- придавать СОУ (РПН) из состава ЗРК "Викинг" ПЗУ из состава ЗРК "Бук-М2Э" (с использованием ЗУР 9М317). Таким образом, возможно использование в составе одного дивизиона трех типов ракет (9М317МЕ, 9М317, 9М83МЭ);

- увеличить зону обнаружения целей до 360 км (при использовании РЛС метрового диапазона 1Л119 "Небо-СВУ");

- создать полноценную эшелонированную систему ПВО (при работе совместно с ЗРК "Тор-М2Э").

Кроме того, в ЗРК "Викинг" добавлен режим "обзорной станции", позволяющий СОУ (РПН) вести одновременное сопровождение до 10 целей с выдачей трасс на ПБУ (стрельба по целям в данном режиме не производится).

Боевые средства комплекса, средства ремонта и технического обслуживания по желанию зарубежного заказчика могут быть установлены на гусеничные или колесные шасси высокой проходимости или транспортные модули.

Указанные характеристики и возможности ЗРК "Викинг" позволяют с уверенностью считать его одним из лучших на сегодняшний день средств защиты от существующих и перспективных СВН противника. В сочетании с придаваемыми РЛС метрового диапазона и пусковыми установками систем большой и малой дальности ЗРК "Викинг" становится действительно универсальным оружием противовоздушной обороны войск и важнейших объектов страны, говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 г.).