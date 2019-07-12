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12.07.2019
Российская газета

Подлодка Северного флота прибыла в Петербург для участия в параде

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Источник изображения: Пресс-служба Президента России/ Wikimedia.org

Дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" проекта 877, приписанная к Северному флоту, прибыла в Кронштадт. Она сделала переход с Северного моря в Балтийское для участия в Главном военно-морском параде.

Во время движения подводники выполнили ряд учений, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Кстати, дизель-электрические субмарины проекта 877 являются одними из самых малошумных. Их корпус выполнен в так называемой "дирижабельной" форме с удлинением. Сделано это впервые в отечественном судостроении. Данная конструкция улучшает обтекаемость и обеспечивает минимум забортных отверстий.

Между тем, из Североморска в Кронштадт совершают переход и другие корабли Северного флота - ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск" и спасательно-буксирное судно "СБ-406". Они уже прошли проливную зону, отделяющую Северное море от Балтийского, рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Маршрут межфлотского перехода кораблей Северного флота проложен с учетом всех требований безопасности судоходства.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Продукция
К-410 Смоленск
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
877 Палтус
Военные учения
пр. 1155
СФ
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