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12.07.2019
Российская газета

Вес транспортника Ил-112 снизят за счет штурмана

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Источник изображения: Евгений Срибный/РИА Новости

Масса перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 будет снижена как минимум на две тонны. Работы по оптимизации веса транспортника уже начались.

- План мероприятий по снижению веса выполняется с некоторым опережением. Он уже частично реализован на "единице" (первом прототипе. - ред.), там планируется реализовать до тонны снижения веса. На "тройке" - не менее двух тонн, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Для облегчения самолета будут заменены некоторые агрегаты - например, рампа и створки грузового люка. Также в плане снижения массы самолета значится сокращение состава рабочего места штурмана.

Перспективный военно-транспортный самолет Ил-112 впервые поднялся в воздух в марте. Еще до начала летных испытаний стало известно, что машина получилось слишком тяжелая и не соответствует техзаданию Минобороны по максимальной дальности и массе перевозимого груза. Недостаток пообещали исправить за счет широкого использования композитных материалов. В ПАО "Ильюшин" заверили, что серийные самолеты будут полностью отвечать требованиям военных. Впридачу к двум построенным самолетам на авиазаводе в Воронеже ведется строительство еще двух прототипов. Летные испытания Ил-112 продолжатся в 2020 году. После принятия на вооружение ВКС России готовы закупить как минимум сотню таких самолетов.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Проекты
2020-й год
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