ВС Литвы приняли первую партию серийных ББМ "Боксер"/"Вилкас"

ЦАМТО, 11 июля. Министерство национальной обороны Литвы объявило о состоявшейся 9 июля церемонии передачи ВС страны первых двух из 88 заказанных БМП "Боксер" (национальное обозначение "Вилкас").

По заявлению министра национальной обороны Раймундаса Кароблиса, поставка современного вооружения позволит укрепить боеспособность ВС страны.

Как отметил командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас, имеющиеся бронетранспортеры М-113 позволяют только доставлять войска на поле боя и обеспечивать огневую поддержку. БМП "Вилкас" будут не только быстро и безопасно перевозить военнослужащих, но и участвовать в боевых действиях (установленное на БМП "Вилкас" вооружение имеет эффективную дальность поражения бронированных и небронированные целей около 4 км).

Как сообщал ЦАМТО, 22 августа 2016 года командование ВС Литвы через Организацию по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) заключило с совместным предприятием ARTEC, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, контракт на поставку 88 многоцелевых ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в адаптированной версии, трех учебных машин, а также сопутствующих услуг и оборудования. Стоимость контракта составила 385,6 млн. евро (437 млн. долл.). Начальный пакет поддержки включает запасные части, вспомогательное и испытательное оборудование, техническую и учебную документацию, а также учебное оборудование.

Поставка боевых машин должна быть выполнена в течение 2019-2021 гг. Ими будут оснащены механизированный батальон им. Великого князя Альгирдаса и уланский мотопехотный батальон имени Великой княгини Бируте механизированной бригады "Железный волк".

Две машины для подготовки водителей без систем вооружения ВС Литвы эксплуатируют с 2017 года. Серийное производство боевых машин для Вооруженных сил Литвы началось после интенсивных испытаний на полигонах и в специализированных центрах в Германии и Нидерландах, которые продолжались около года. Планировалось, что первые серийные ББМ будут переданы СВ Литвы в марте 2019 года, но техника была доставлена с небольшой задержкой – 25 июня.

Всего в 2019 году Литве планируется поставить 15 БМП "Вилкас". Предполагается, что вся заказанная техника будет поставлена ВС Литвы к осени 2021 года. Обслуживание и обеспечение ББМ "Боксер" ВС Литвы, Нидерландов и Германии осуществляется в рамках программ Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA).

Адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Вилкас"/"Волк" (IFV Vilkas) будет вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR".