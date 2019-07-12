Новый десантный корабль "Петр Моргунов" передадут ВМФ РФ в 2019 году

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711 планируют передать Военно-морскому флоту РФ в 2019 году. В конце лета он выйдет на заводские ходовые испытания.

Об этом ТАСС на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заявил генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов. Он добавил, что на предприятии учли замечания членов госкомиссии по результатам испытаний головного проекта - корабля "Иван Грен". Внесли соответствующие изменения и использовали их при строительстве "Петра Моргунова".

Контракт на возведение большого десантного корабля "Петр Моргунов", который явдяется первым в серии, завод подписал с военным ведомством в сентябре 2014 года. Спустили его на воду 25 мая 2018 года.

Большие десантные корабли серии 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, или 300 десантников. Водоизмещение корабля - 5 тысяч тонн. Длина - 120 метров, ширина - 16,5. Они доставляют морскую пехоту с техникой к берегу и высаживают ее на собственных понтонах. Корабль несет шестиствольные автоматические пушки калибра 30 миллиметров. На борту - транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Светлана Цыганкова