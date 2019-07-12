Более 2,4 тыс. кубанских десантников приняли участие в совместных учениях ВДВ и ВТА в Крыму

Симферополь. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Более 2,4 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения высадились в восточной части Крыма на двух площадках в ходе совместных летно-тактических учений ВДВ и Военно-транспортной авиации (ВТА), сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе проводимого совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации более 2,4 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения, совершив перелет на большие расстояния 40 самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации с аэродромов взлета "Иваново-Северный" и "Ульяновск-Восточный", десантировались на площадки приземления "Найманская" и "Охчи-Оба" в Крыму", - говорится в сообщении.

Десант проводился с высоты 600 метров из самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. По сценарию учений, личный состав после десантирования совершил захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

"В ходе основного этапа учения впервые на территории Крыма мы провели десантирование более 2,4 тысячи военнослужащих, после чего отработали тактические задачи с подразделениями соединения по сбору на площадке приземления, захвату и уничтожению объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов Военно-транспортной авиации", - сказал журналистам заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

По его словам, учения продемонстрировали слаженные и профессиональные действия экипажей самолетов Ил-76 ВТА и подразделений ВДВ.