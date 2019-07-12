США признали, что КНДР способна нанести ракетный удар по любой точке в Соединенных Штатах

Ким Чен Ын руководит подготовкой к испытательному пуску баллистической ракеты подвижного ракетного комплекса средней дальности, известного как Musudan (BM-25, также известна под обозначениями Rodong-B или Hwasong-10), с ракетного полигона у Вонсана на восточном побережье страны.

Гонконг. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Командование ВС США в Южной Корее впервые признало, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-15 способна достичь любой точки на территории Соединенных Штатов.

"Хотя 2018 год стал долгожданной передышкой от повторяющихся северокорейских провокаций в 2016 и 2017 годах, неизменным остается фундаментальный вызов, с которым сталкивается альянс РК-США с точки зрения угрозы, создаваемой Северной Кореей", - говорится в 2019 Strategic Digest, ежегодном журнале американского командования в Южной Корее.

По его данным, у Пхеньяна есть и два других типа МБР: Hwasong-13 с дальностью полета до 5,5 тыс. км, и ракета Hwasong-14 с расчетной дальностью 12,874 км, которая способна "достичь большей части континентальной части США".

Издание отмечает, что с ноября 2017 года Северная Корея соблюдает объявленный ею мораторий на ядерные испытания и испытания МБР в условиях начавшегося диалога с США и признаков нормализации отношений между двумя корейскими государствами.