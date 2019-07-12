Войти
12.07.2019
Интерфакс-АВН

Российские системы С-300 "отразили" нанесенный из стратосферы авиаудар на учениях в Забайкалье

519
0
0
Зенитные ракетные комплексы С-300
Зенитные ракетные комплексы С-300.
Источник изображения: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Авиаудар, нанесенный с высоты 15 тысяч метров, отразили зенитчики Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Забайкалье, сообщает пресс-служба ВВО.

"В Забайкальском крае в ходе тактического учения зенитчики ВВО отразили авиаудар условного противника из стратосферы", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений военнослужащие были подняты по тревоге и совершили передислокацию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в заданный район, где заступили на боевое дежурство. Специалисты провели инженерную подготовку и маскировку позиций, организовали систему управления.

"Учитывая особенности ведения современных вооруженных конфликтов, для зенитчиков смоделировали ситуацию, максимально приближенную к реальной. Так, перед военнослужащими была поставлена задача обнаружить высотные воздушные цели "противника", имитирующие группу самолетов, находящуюся в стратосфере, на высоте около 15 тысяч метров", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что для усложнения задачи войскам ПВО, на учениях был сымитирован пуск авиационных высокоточных управляемых ракет.

Военнослужащие в рамках установленных нормативов обнаружили, идентифицировали цели, выдали целеуказания и сопроводили их.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.12.2018
Александр Дворников: "Войска парируют любые угрозы"
03.09.2018
Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море
08.09.2017
В Астрахани прошел 47-й Координационный Комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников
12.03.2015
Зенитные системы С-300 и С-400 задействуют в учениях объединенных сил ПВО СНГ
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
28.04.2012
Опровержение посещением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"