Российские системы С-300 "отразили" нанесенный из стратосферы авиаудар на учениях в Забайкалье

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Авиаудар, нанесенный с высоты 15 тысяч метров, отразили зенитчики Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Забайкалье, сообщает пресс-служба ВВО.

"В Забайкальском крае в ходе тактического учения зенитчики ВВО отразили авиаудар условного противника из стратосферы", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений военнослужащие были подняты по тревоге и совершили передислокацию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в заданный район, где заступили на боевое дежурство. Специалисты провели инженерную подготовку и маскировку позиций, организовали систему управления.

"Учитывая особенности ведения современных вооруженных конфликтов, для зенитчиков смоделировали ситуацию, максимально приближенную к реальной. Так, перед военнослужащими была поставлена задача обнаружить высотные воздушные цели "противника", имитирующие группу самолетов, находящуюся в стратосфере, на высоте около 15 тысяч метров", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что для усложнения задачи войскам ПВО, на учениях был сымитирован пуск авиационных высокоточных управляемых ракет.

Военнослужащие в рамках установленных нормативов обнаружили, идентифицировали цели, выдали целеуказания и сопроводили их.