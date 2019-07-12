В России нашли способ обнаружения скрытых субмарин

В России начали разработку и внедрение способа обнаружения субмарины по оставляемому ею при перемещении в воде следу от работы винтов. Об этом журналистам сообщил научный руководитель "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ) Валерий Половинкин.

По его словам, обнаружить подводные лодки можно по "полям следности", которые остаются в воде от работы их винтов.

"Поля следности имеют дольше продолжительность жизни по сравнению с другими полями", — цитирует эксперта ТАСС.

Половинкин отметил, что "проблема малозаметности — это проблема проблем", поэтому сейчас КГНЦ занимается исследованиями, позволяющими повысить малозаметность субмарин. В том числе вопросами акустики и конструкционных материалов.

28 июня сообщалось, что в России создали пассивную радиолокационную станцию "Тропа", которая невидима для самолетов и дронов-разведчиков.