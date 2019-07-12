Специалисты увели блок выведения "Волга" после запуска спутников Минобороны с Плесецка на орбиту захоронения
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.
Источник изображения: ТАСС/Руслан Шамуков
Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы увели блок выведения "Волга" на орбиту захоронения после запуска в среду четырёх спутников в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных в 20.14 мск 10 июля с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1В", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова провели операции по уводу блока выведения "Волга" с орбиты космических аппаратов", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что увод "Волги" на орбиту захоронения был осуществлен за счет трех включений двигательной установки.
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