Специалисты увели блок выведения "Волга" после запуска спутников Минобороны с Плесецка на орбиту захоронения

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы увели блок выведения "Волга" на орбиту захоронения после запуска в среду четырёх спутников в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных в 20.14 мск 10 июля с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1В", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова провели операции по уводу блока выведения "Волга" с орбиты космических аппаратов", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что увод "Волги" на орбиту захоронения был осуществлен за счет трех включений двигательной установки.