Войти
12.07.2019
Lenta.ru

Россия "отследит" скрытые субмарины США

584
0
0
Источник изображения: Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России начали разработку и внедрение способа обнаружения субмарины по оставляемому ею при перемещении в воде следу от работы винтов, сообщил ТАСС научный руководитель "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ) Валерий Половинкин.

По его словам, "акустика и электромагнитные поля с уходом объекта исчезают". "Сейчас мы обращаем внимание на поля следности. Последние, с моей точки зрения, наиболее перспективны, особенно для обнаружения подводных лодок. Почему? Поля следности имеют дольше продолжительность жизни", — сказал эксперт.

Научный руководитель заявил, что "проблема малозаметности — это проблема проблем", а в настоящее время КГНЦ занимается исследованиями, позволяющими повысить малозаметность субмарин, в частности, вопросами акустики и конструкционных материалов.

В июле доктор технических наук глава КГНЦ Павел Филиппов рассказал о концепции малого неатомного авианосца водоизмещением порядка 40 тысяч тонн, создание которого потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В марте Пловинкин сообщил, что внедрение перспективных решений при создании современных кораблей зачастую наталкивается на технологические ограничения судостроительных заводов.

В феврале научный руководитель КГНЦ отметил, что волнение на море затрудняет применение высокоточного оружия на малых кораблях.

В октябре 2018 года стало известно, что американские военные самолеты научились легко обнаруживать российские атомные подлодки.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Авианосец
Похожие новости
04.12.2017
Почему России не нужны авианосцы
20.07.2016
Индия продолжит вооружаться в России
08.06.2015
Туманное будущее нового поколения российской военной техники
02.06.2014
Россия готовит ответ на инициативу США "Быстрый глобальный удар"
11.04.2013
ВМФ России:ожидание перемен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"