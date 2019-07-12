Войти
12.07.2019
Известия.ru

Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру

672
0
+1
Источник изображения: Фото: youtube.com/SciNews

Видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ появилось на YouTube. На кадрах видно, как спустя пару минут после старта траектория полета ракеты начинает смещаться.

Запуск состоялся в 22:53 10 июля (4.53 мск 11 июля).



По словам вице-президента компании Arianespace Люс Фабрегетт, после отклонения от траектории миссия по выведению спутника Falcon Eye на орбиту была признана неудачной.

Фабрегетт обещала опубликовать данные о неполадках в ближайшее время и принесла извинения ОАЭ за утерю аппарата.

Это первый неудачный запуск ракеты Vega.

Европейский космодром Куру находится вблизи одноименного города во Французской Гвиане. С него нередко стартуют и российские ракеты типа "Союз".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
Похожие новости
12.07.2019
"Простите нас": европейцы потеряли спутник-шпион
19.03.2019
Компания OneWeb привлекла дополнительно $1,25 млрд на создание спутниковой группировки
29.01.2018
Европейский конкурент "Протона" впервые за 15 лет промахнулся
16.02.2016
В управлении спутником в Азербайджане задействованы исключительно местные кадры - "Азеркосмос"
26.06.2015
Аналитик: контракт на запуск 672 спутников - выгода для Роскосмоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"