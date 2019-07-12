Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру

Видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ появилось на YouTube. На кадрах видно, как спустя пару минут после старта траектория полета ракеты начинает смещаться.

Запуск состоялся в 22:53 10 июля (4.53 мск 11 июля).

По словам вице-президента компании Arianespace Люс Фабрегетт, после отклонения от траектории миссия по выведению спутника Falcon Eye на орбиту была признана неудачной.

Фабрегетт обещала опубликовать данные о неполадках в ближайшее время и принесла извинения ОАЭ за утерю аппарата.

Это первый неудачный запуск ракеты Vega.

Европейский космодром Куру находится вблизи одноименного города во Французской Гвиане. С него нередко стартуют и российские ракеты типа "Союз".