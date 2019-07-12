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12.07.2019
Известия.ru

Японский космический зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу

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Источник изображения: Фото: Japan Aerospace Exploration Agency

Японский космический зонд "Хаябуса-2" приземлился на поверхность астероида Рюгу. Об этом 11 июля сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Зонд 10 июля начал снижение с высоты 20 километров от поверхности космического тела. Скорость снижения в последние часы составляла 10 сантиметров в секунду.

Отмечается, что главной сложностью было падание аппарата на намеченную площадку, которая по сравнению со всей остальной поверхностью имеет ровную поверхность.

В агентстве напряженно наблюдали за посадкой аппарата. Как только стало понятно, что операция прошла успешно, зал взорвался аплодисментами и восторженными криками.

Зонд создал искусственный кратер на поверхности астероида и в скором времени приступит к сбору пород. Их изучение может пролить свет на возникновение Солнечной системы.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. Зонд запустили к нему еще в декабре 2014 года.

20 марта на астероиде были обнаружены минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Марс
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