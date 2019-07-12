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12.07.2019
Военное обозрение

CNN: иранские катера пытались остановить британский танкер

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Неустановленные военные корабли, предположительно принадлежащие Ирану, попытались остановить и задержать в водах Персидского залива нефтяной танкер British Heritage, принадлежащий Великобритании. Об этом сообщает американский телеканал СNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источник изображения: topwar.ru

По данным, предоставленным CNN, малые корабли в количестве пяти единиц, предположительно принадлежащие Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, который покидал Персидский залив, с требованием остановиться. Инцидент происходил "вблизи иранских территориальных вод". При этом, как утверждает телеканал со ссылкой на свои военные источники, "иранцы потребовали от танкера изменить курс и сделать остановку уже в территориальных водах Ирана". Однако сделать им это помешал сопровождавший танкер британский фрегат HMS Montrose.

Фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, сделал устное предупреждение иранцам и призвал пропустить судно, что они и сделали

- сообщает CNN, добавляя, что видеозапись происшедшего сделал американский самолет, находившийся в тот момент над проливом.

В Пентагоне прокомментировали данный инцидент, заявив, что иранские военные суда несут угрозу судоходству в Ормузском проливе и других международных водных путях в районе побережья Ирана. Такое "недопустимое" поведение требует ответа международного сообщества.

Ранее в США заявили, что планируют создать международную коалицию, корабли которой будут патрулировать вдоль побережья Ирана и Йемена с целью "недопущения инцидентов".

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Страны
Великобритания
Иран
Йемен
США
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