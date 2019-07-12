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12.07.2019
Военное обозрение

Sohu: китайский Y-20 станет достойной заменой Ил-76

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Превращение ВВС КНР в реальную стратегическую силу требует существенного расширения транспортных возможностей военной авиации. Новый, разработанный в КНР самолет Y-20 в состоянии стать основой для данной трансформации. Данное мнение высказывает китайское издание Sohu.

С его слов, именно Y-20 будет поручено транспортировать основной боевой танк Тип 99А, также ставший прорывом для китайской оборонки.

Источник изображения: http://daisetsuzan.blogspot.com/

До этого ВВС поручали выполнение задач по транспортировке тяжелой бронетехники Ил-76МД, имеющему максимальную грузоподъемность 60 тонн. Однако ОБТ 99А шириной 3.5 метра был совершенно не в состоянии втиснуться в грузовой отсек самолета, так как ширина последнего составляла 3.4 м. Поэтому российские машины занимались транспортировкой танков более старшего поколения 96А.

Как полагает Sohu, в этой связи Y-20 с палубой в 4 метра и больше является достойной заменой Ил-76МД. Обладает он и повышенной грузоподъемностью (66 тонн). Осуществляя полет на крейсерской скорости в 800-900 км/ч он способен всего за 3 часа доставить "короля сухопутной войны" в любую точку страны.

По данным CCTV, анализ структуры американских ВВС показал, что для превращения китайского флота в стратегическую силу потребуется не менее 300 единиц Y-20.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Y-20
ZTZ99
Ил-76
Ил-76МД
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