Французский "Мистраль" лишится пилотируемых вертолетов

Французский военно-морской флот решил обновить одну из авиационных группировок, которые прикреплены к универсальным десантным кораблям типа "Мистраль". Об этом информирует издание Janes.

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На вооружении ВМС Франции состоят три УДК обозначенного типа: Mistral, Tonnerre, Dixmude. Их обслуживают три эскадрильи – Flottilles 31F, 35F и 36F, домашней базой которых является Йер, расположенный недалеко от Тулона на Лазурном берегу.

Военные намерены переформатировать Flottille 36F, убрав из ее рядов вертолеты As565sa Panther и заменив их беспилотными летательными аппаратами Schiebel S-100 Camcopter.

В итоге во Франции будет впервые сформирована первая корабельная эскадра БЛА. Решение о создании специального подразделения отражает стремление ВМС страны сконцентрировать беспилотную авиацию в единую структуру. При этом ранее в ходе организационного планирования рассматривались другие варианты, начиная от создания совершенно нового БПЛА до распределения беспилотников по всем трем обозначенным эскадрильям.

Schiebel S-100 Camcopter является многоцелевым беспилотным вертолетом австрийской разработки и производства. Его выпуск был налажен и в России под маркой "Горизонт".