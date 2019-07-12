Появились первые фото КрАЗа ВСУ, подбитого ПТУРом ополчения

Источник изображения: Фото: news.pn, 0629.com.ua

В украинских СМИ в среду, 10 июля появились фотографии грузового автомобиля КрАЗ-5233, принадлежащего одному из артиллерийских подразделений ВСУ, подбитого сегодня противотанковой управляемой ракетой в районе населенного пункта Гранитное.

Источник изображения: Фото: news.pn, 0629.com.ua

После попадания ПТУР армейский вездеход загорелся, один из находившихся в транспортном средстве военнослужащих ВСУ погиб, другой получил ранения средней тяжести.

Как сообщает мариупольское издание 0629, ракета была запущена со стороны населенного пункта Старомарьевка Бойковского района, неподконтрольного Украине.

В это же время из села Гранитное выезжала колонна из 8 внедорожников. Первым ехал автомобиль, в котором находился новый глава так называемой "Донецкой ОГА" Павел Кириленко. В колонне "губернатора" никто не пострадал.

Источник изображения: Фото: news.pn, 0629.com.ua

Тем не менее, официальные структуры Украины очень бурно отреагировали на произошедшее, например Владимир Зеленский поручил "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп".

Дмитрий Лемешко