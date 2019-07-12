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12.07.2019
Вестник Мордовии

Сирийский опыт: легендарная "Рогатка" – ЗУ-23-2 стала еще смертоносней

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Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации ( "Армия-2019").

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" была продемонстрирована самоходная установка, представлявшая собой автомобиль "Урал-4320-31, на который установили легендарную "Рогатку" - модернизированную 23-мм спаренную зенитную установку ЗУ-23М.

Машина создана с учетом богатого боевого опыта применения данной техники в различных военных конфликтах, в том числе сирийском. За очень короткое время (0,5 минуты) ее можно подготовить к ведению боевых действий.

Наводчик получил прицел, обеспечивающий применение оружия днем и ночью, а также во время движения транспортного средства.

ЗУ-23М способна поражать противника на дистанциях от 20 до 2500 метров и на высотах до 1500 метров. В боекомплект входит 1 тысяча снарядов.

Расчет зенитной установки защищен броней, которая выдерживает попадание пуль и осколков.

На полигоне в Алабино ЗУ-23М демонстрировала свои возможности, поражая различные цели.

В такой технике нуждаются различные армейские подразделения, например, выполняющие миротворческие задачи. Так, по данным пресс-службы Центрального военного округа, на этой неделе на полигоне под Самарой воины-миротворцы, используя ЗУ-23-2, отработали уничтожения роя беспилотников условного противника.

Лев Романов

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Урал-4320
Компании
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