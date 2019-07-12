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12.07.2019
ИноСМИ

China Daily (Китай): жизнь на Марсе? Это будем мы!

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Так может выглядеть колония на Марсе в будущем
Так может выглядеть колония на Марсе в будущем.
Источник изображения: © Wikipedia, NASA Ames featured images

На Марс еще не ступала нога человека, и китайцы намерены исправить это упущение, пишет "Чайна дейли". Недавно член Академии наук Китая заявил, что страна отправит на Марс собственную миссию. Сказанное можно воспринимать как нечто из рода фантастики, однако Китай все же надеется сыграть не последнюю роль в переселении людей на другие планеты. И именно Марс - среди основных претендентов.

Недавно на одной конференции член Академии наук Китая Оуян Цзыюань сообщил, что Китай отправит на Марс миссию со спутником, посадочным аппаратом и марсоходом. Это заявление прокомментировал обозреватель "Чайна Дейли" (China Daily) Чжан Чжоусян.

В своей речи Оуян упомянул, что одной из главных целей миссии будет определить, пригодна ли планета для терраформирования и дальнейшего заселения людьми.

Для некоторых его слова могут прозвучать сродни научной фантастике, ведь за всю историю человечества в космосе отважились побывать всего около 400 человек, и только 12 из них оставили следы на поверхности Луны, ближайшего к Земле небесного тела.

На Марсе людей еще не было. Амбициозные планы по созданию колонии людей на Красной Планете есть у "Спэйс-икс" (SpaceX), а проект НАСА (NASA) по доставке людей на Марс оказался нереальным из-за нехватки средств.

Пришла очередь Китаю сказать свое слово.

Все это кажется делами далекого будущего, однако, как только Марс будет заселен людьми, и на нем начнется терраформирование, мы сможем использовать потенциал этой планеты, а богатые запасы ресурсов сделают возможным дальнейшее ее освоение.

В отличие от Луны, у которой нет никакой атмосферы, или Меркурия и Плутона, у которых она присутствует в незначительном количестве, атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа и азота. В таком виде планета не подходит для жизни, но ее углекислый газ при помощи зеленых растений может быть преобразован в кислород.

В отличие от Венеры с похожим составом атмосферы, в июне 2018 года на Марсе обнаружили жидкую воду. Она находится в нескольких километрах под поверхностью планеты, но люди могут выкачивать ее при помощи инженерных приспособлений. Уверенность ученых, что на поверхности планеты некогда были реки, основывается на картах Марса.

Именно Марс со всеми его преимуществами стал следующим объектом исследования для человека в космосе. Китайская миссия отправится на эту планету в правильное время, мы надеемся, что нашей стране удастся сыграть свою роль в переселении людей на соседние планеты.


Чжан Чжоусян (Zhang Zhouxiang)

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Страны
Китай
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Проекты
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