Источник: массу самолета Ил-112В снизят как минимум на 2 тонны

Собеседник ТАСС указал, что в целях снижения веса будут меняться некоторые агрегаты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена не менее чем на две тонны. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

"План мероприятий по снижению веса выполняется, сейчас идет с некоторым опережением. Уже частично реализован на "единице" (первая машина - прим. ТАСС), там планируется реализовать до тонны снижение веса. На "тройке" - не менее 2 тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях снижения веса будут меняться некоторые агрегаты. "Уже запустили изготовление новой рампы и створки грузового люка. Заказаны сразу четыре комплекта - на "единицу", на "ресурсник" и на третий и четвертый самолеты", - уточнил источник.

Собеседник агентства также отметил, что некоторые "облегченные" агрегаты, вероятно, будут устанавливаться на машины уже после проведения испытаний. Кроме того, в плане по снижению массы самолета стоит мероприятие - сокращение состава рабочего места штурмана.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года.Турбовинтовой самолет предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза на расстояние 1200 километров и садиться и взлетать с аэродромов с полосой 1500-1800 метров. По данным ПАО "Ил", максимальная взлетная масса самолета составит 21 тонну.

30 марта самолет выполнил первый испытательный полет и совершил штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Тогда же Алексей Рогозин, занимавший на тот момент пост гендиректора ПАО "Ил", сообщил ТАСС, что есть определенные проблемы, связанные с избыточной массой новой машины, пояснив, что это стандартные проблемы для любого первого опытного изделия. При этом он заверил, что серийные образцы самолета будут в полной мере соответствовать тактико-техническому заданию Минобороны РФ.