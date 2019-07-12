Sohu: миниверсия российского Club стала эпохальным оружием для Китая

Мощь современных противокорабельных ракет настолько велика, что достаточно одной из них, чтобы нанести непоправимый урон эсминцу среднему класса. И это не говоря о том, что данный вид оружия способен нести даже ядерную боеголовку. В области ПКР Китай весьма преуспел, что демонстрирует изделие YJ-18 ("Удар Орла-18") – наиболее представительное творение оборонки КНР в рассматриваемом ряду, ставшее эпохальным оружием для страны. Об этом утверждает издание Sohu.

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YJ-18 имеет диапазон действия в 290 морских миль, что эквивалентно 540 км; вес боевой части составляет 300 кг; крейсерская скорость – 0.8. Маха, переходящие в 3 Маха на сверхзвуковой стадии полета.

По имеющимся данным, в более чем 70% находящихся в распоряжении флота ракет YJ-18 реализованы новые технологии, в том числе дающие возможность двигаться на сверхмалых высотах.

С точки зрения формы, YJ-18 и российский Club несколько похожи, некоторые даже называют "Удар Орла-18" его миниатюрной противокорабельной версией.

- указывает издание.

С его слов, YJ-18 удачно сочетает дозвуковую и сверхзвуковую скорость, используя преимущества обоих режимов: экономию топлива, повышая дистанцию действия, и внезапность нападения. Дальность обнаружения корабельным радаром ограничена 40 км, что вызвано кривизной поверхности планеты. Чтобы пройти это расстояние на сверхзвуковом режиме достаточно 40 секунд. В этих условиях ПВО корабля имеют мало шансов на ликвидацию угрозы.

Как указывает Sohu, противостоящая YJ-18 американская ракета – это дозвуковая ПКР, скорость которой ограничена всего лишь 0.85 Маха, дальность действия самой современной модели составляет только 200 км, а современным системам ПВО ее легко перехватить.

Неудивительно, что Соединенные Штаты спешат обновить арсенал своих противокорабельных ракет, "Гарпун" действительно немного стар.

- делает вывод издание.