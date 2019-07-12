Запущенные с Плесецка спутники взяты на управление

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Наземные средства Минобороны РФ взяли на управление четыре спутника, которые были запущены в среду с космодрома Плесецк в интересах российских военных. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе российского военного ведомства.

"Космические аппараты, запущенные боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Плесецк 10 июля, в расчетное время выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами управления Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.

"С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в Минобороны, запущенные аппараты предназначены для исследования воздействия искусственных и естественных факторов космоса на российские спутники, а также юстировки радиолокационных средств.

Состоявшийся в среду запуск стал вторым стартом ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году.