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12.07.2019
Военное обозрение

На военно-морском салоне представлен российский БПЛА-вертолет

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На Девятом Международном военно-морском салоне, который начинает работу в Петербурге, и продлится по 14 июля, будет представлено множество образцов современной военной техники, произведенной российским ВПК. Одной из новинок, которая уверенно пробивает себе дорогу, стал беспилотный вертолетный комплекс БВС ВТ 500.

Источник изображения: topwar.ru

В эти дни в Санкт-Петербурге, в выставочном центре "Ленэкспо", проходит Девятый Международный военно-морской салон. В нем, согласно заявлению организаторов, подтверждено участие 45 официальных делегаций из 33 государств. Также свои разработки должны представить десятки компаний, преимущественно представляющих город на Неве.

Основной тематикой выставки является судостроение и все, связанное с ним, включая оружие и морское вооружение, а также системами боевого управления, навигации и связи и пр.

Одной из представленных системы стал беспилотный вертолетный комплекс БВС ВТ 500 научно-производственного предприятия "Радар ММС". Впервые БПЛА с интегрированной системой управления движением, включающей в себя автопилот, инерциальную и навигационную системы (весь комплекс удалось уместить в блок весом 800г) был официально представлен в 2018 году.

Взлетная масса беспилотного вертолета составляет 500 кг. Он позволяет выполнять широкий спектр задач как гражданского, так и военного назначения. Он способен нести до 150 кг.

В задачи мониторинга входит мониторинга с воздуха больших площадей в труднодоступной местности. Перспективный БПЛА может использован для поисково-спасательных и патрульно-охранных работ, контртеррористических мероприятий и проведения ледовой разведки, а также широкого спектра как военных, так и гражданских задач.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Радар ммс
Проекты
БПЛА
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