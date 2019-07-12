"Грачата" учатся копать: подводные беспилотники найдут подземные мины

Российские подводные ракетные крейсера стратегического назначения обезопасят от самых коварных мин. Новая система защиты может найти и уничтожить не только обычные, но и так называемые стелс-мины, которые ставятся на мелководье и прячутся в грунте. Из-за небольшого расстояния закладки от берега такие ловушки не могут быть обнаружены тральщиками, поэтому до сих пор они оставались главной опасностью для кораблей. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, новая разработка поможет серьезно усилить боевые возможности российского флота.

Российские подводные ракетные крейсера стратегического назначения обезопасят от самых коварных мин. Новая система защиты может найти и уничтожить не только обычные, но и так называемые стелс-мины, которые ставятся на мелководье и прячутся в грунте. Из-за небольшого расстояния закладки от берега такие ловушки не могут быть обнаружены тральщиками, поэтому до сих пор они оставались главной опасностью для кораблей. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, новая разработка поможет серьезно усилить боевые возможности российского флота.

Первые испытания противоминной системы уже проведены на Камчатке, сообщили "Известиям" источники в Главном штабе ВМФ. Корабли, которым предстояло обнаружить и уничтожить "адские машины", выполнили поставленную перед ними задачу.

Так называемые стелс-мины обычно сбрасываются с воздуха или устанавливаются боевыми пловцами в прибрежной зоне. Эти устройства попадают на мелководье и прячутся в грунте. Здесь, на небольшой глубине, до них не могут добраться корабли с минными тралами. Основное предназначение таких мин — уничтожение подводных стратегических ракетоносцев в районах развертывания. В военное время их закладывают в прибрежных районах вблизи военно-морских баз. Считается, что это самое эффективное средство борьбы с подводными беспилотниками и ракетными крейсерами — на мелководье при выходе с мест базирования корабли наиболее уязвимы.

Новая противоминная система будет устанавливаться на противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок", уточнили собеседники "Известий". Эти малые корабли были разработаны в конце прошлого десятилетия. Головной — "Нахимовец" — вошел в состав Балтийского флота в 2010 году. Сейчас в ВМФ числится полтора десятка таких катеров. Они предназначены для борьбы с диверсантами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия погранслужбе ФСБ.

В арсенале "Грачонка" — пулемет КПВТ калибра 14,5 мм, четыре переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла-1", а также десятиствольный 55-мм гранатомет в составе дистанционно управляемого комплекса ДП-65. Специально созданная для него граната РГ-55М может поражать подводных диверсантов в радиусе 16 м от места своего падения на глубинах до 40 м. Дальность действия гранатомета находится в интервале 50–500 м, что позволяет эффективно решать противодиверсионные задачи на военных базах, а также в портах и прибрежных районах. Ручной 45-мм гранатомет ДП-64, состоящий на вооружении экипажа, предназначен для решения аналогичных задач: с его помощью можно поражать подводные объекты на расстоянии до 400 м.

— На море минное оружие всегда было самым грозным из-за исключительных трудностей его поиска, — пояснил "Известиям" бывший командир подводной лодки, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров. — Необходимость противоминных систем для обеспечения безопасности пунктов базирования и мелководных районов при развертывании сил трудно переоценить. Такие катера, как "Грачонок", позволяют оперативно выполнять задачи по поиску и уничтожению мин. Любая разработка в этом направлении может только приветствоваться.

Как недавно сообщали "Известия", в 2020 году на Камчатку прибудут два новейших тральщика проекта "Александрит". Эти корабли не используют классические тралы для уничтожения мин. Их основное оружие — это беспилотные катера и роботы, которые дистанционно находят и самостоятельно уничтожают мины.