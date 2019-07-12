Заводи "Торы": Севастополь защитят новейшие системы ПВО

В Крыму будут развернуты новейшие зенитные комплексы "Тор-М2", которые способны с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и даже управляемые авиабомбы. Новинка, изначально предназначавшаяся для защиты войск на марше, поступит на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота, главная задача которого — оборона главной базы от ударов вероятного противника. Ранее полк планировалось перевооружить на "Бук-М2", но опыт использования средств ПВО в Сирии показал, что "Тор-М2" более эффективен в защите от ударов высокоточных боеприпасов.

В Крыму будут развернуты новейшие зенитные комплексы "Тор-М2", которые способны с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и даже управляемые авиабомбы. Новинка, изначально предназначавшаяся для защиты войск на марше, поступит на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота, главная задача которого — оборона главной базы от ударов вероятного противника. Ранее полк планировалось перевооружить на "Бук-М2", но опыт использования средств ПВО в Сирии показал, что "Тор-М2" более эффективен в защите от ударов высокоточных боеприпасов.

Принципиальное решение о размещении "Тор-М2" в Крыму уже принято, сообщили "Известиям" в Главкомате ВМФ — новые комплексы будут размещены в Севастополе.

Сирийский опыт

В 2017 году сообщалось, что 1096-й полк получит "Бук-М2" и "Бук-М3". Но изучение опыта применения современных систем ПВО в Сирии внесло коррективы в планы по перевооружению. В итоге было решено укомплектовать воинскую часть всепогодными зенитными ракетными комплексами "Тор-М2".

У сформированного в 1946 году 1096-го полка непростая судьба. Долгое время он находился в составе 126-й мотострелковой дивизии Советской армии и перед ее расформированием в 1989-м был передан Черноморскому флоту. Первое время полк располагался в поселке Межгорье в Крымских горах. В 1995 году он был передислоцирован в Севастополь для защиты штаба, кораблей, судов и подводных лодок ЧФ, оставаясь единственной российской воинской частью ПВО в Крыму. В 2012 году он был расформирован, а оставшиеся зенитные батареи переданы в состав 810-й бригады морской пехоты. Восстановили полк уже после воссоединения Крыма с Россией.

Сейчас на вооружении 1096-го стоят принятые на вооружение в 70-х годах прошлого века зенитно-ракетные комплексы "Оса". В начале 1980-х в составе сирийской армии они успели принять участие в боевых действиях в провинции Южный Ливан. По мнению экспертов, "Оса" — система хоть и проверенная, но давно требующая замены.

Комплексы "Тор" прекрасно показали себя в Сирии, прикрывая с воздуха базу Хмеймим, рассказал "Известиям" редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— "Тор-М2" — это комплекс ближнего боя, позволяющий эффективно бороться с высокоточным оружием, — пояснил эксперт. — Полк "Торов" способен обработать большой объем целей. Боевые действия в Сирии показали, что "Торы" эффективно уничтожали крылатые ракеты и ракеты систем залпового огня, а также барражирующие боеприпасы и беспилотники. Причем эти машины могут вступать в бой практически мгновенно. Раньше дивизион или полк ПВО должен был сделать кратковременную остановку, открыть огонь по цели, после чего вновь продолжить движение.

Изначально этот комплекс разрабатывался для прикрытия войск на марше, отметил Виктор Мураховский. Но в ходе эксплуатации выяснилось, что "Тор" способен надежно защитить стратегически важный район, не дав противнику провести воздушный блицкриг.

Дальность полета новой ракеты 9М338К с уникальной аэродинамикой позволяет "Тор-М2" прикрывать по фронту расстояние в 20 км. Он может обстрелять сразу четыре цели, в то время как первая модификация "Тора" могла вести огонь только по одной. Новые комплексы работают по принципу "одна цель — одна ракета". В число таких целей входят, в частности, все типы существующих крылатых ракет и корректируемые планирующие авиабомбы типа GBU-39 и GBU-40 или SDB-I и SDB-II, которые активно применяются в Сирии и в Афганистане. Эти боеприпасы считаются более трудными целями, чем низколетящие ракеты, так как дальность их сбрасывания может достигать 110 км, а пробить их толстый корпус можно только при близком разрыве или прямом попадании.

"Зонт" над Крымом

В Крыму уже развернута единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) ПВО с элементами искусственного интеллекта. В настоящее время в ее состав включены огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнический полк, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений и частей. Все части ВВС и ПВО, дислоцируемые на полуострове, полностью обеспечены новейшими образцами вооружения, в том числе зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

Сейчас на полуострове создана система ПВО, позволяющая отразить массированную атаку самых современных ударных средств, пояснил "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков.

— Система объединяет средства ПВО нескольких эшелонов, — рассказал он. — На дальних подступах летательные аппараты противника встретят системы С-300 и С-400. Дальность действия последних составляет около 400 км. Прорвавшиеся атакующие летательные аппараты, бомбы и ракеты будут ждать "Тор-М2" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Кроме того, своим огнем наземные комплексы ПВО поддержат боевые корабли и авиация.

Эффективность работы АСУ ПВО недавно была проверена в условиях, близких к боевым. На учениях с ее помощью был отражен внезапный удар 70 крылатых ракет, управляемых бомб и беспилотных летательных аппаратов условного противника.