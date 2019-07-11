"Корабль будущего" ВМФ России сможет нести на борту до 40 самолетов и вертолетов

В 2023 году в России может начаться строительство многоцелевого перспективного авианосца. Об этом рассказали представители ФГУП "Крыловский государственный научный центр", который разрабатывает несколько проектов авианосцев с различным водоизмещением и конструкциями корпуса.

Эксперты отмечают: чтобы усилить флот современными кораблями, России также нужно будет создать новые морские ударные группы и построить соответствующие береговые структуры.

ФГУП "Крыловский государственный научный центр" завершил разработку концепции неатомного многоцелевого авианосца для Военно-морского флота России. Об этом руководитель центра Павел Филиппов сообщил в первый день работы Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге. Водоизмещение такого авианосца составит 40 тыс. тонн, строительство займёт пять лет, а стоимость проекта оценивается в 200 млрд рублей. Павел Филиппов сообщил, что Минобороны России выдаст центру задание на разработку технического проекта в 2023 году.

Научный руководитель Крыловского центра Валерий Половинкин рассказал RT о разработке перспективного авианосца. По его словам, центр ставит задачу улучшить три главные характеристики военных кораблей: ходкость, мореходность и управляемость. Решения, которые разрабатываются в Крыловском, также позволяют увеличить площадь палубы корабля, отметил Половинкин.

"Площадь палубы боевого корабля независимо от его предназначения - от корвета до авианосца - определяет возможность размещения оружия. Чем больше площадь палубы, тем больше можно разместить оружия", - рассказал научный руководитель центра.

Половинкин добавил, что этот проект можно считать "кораблём будущего, завтрашнего дня".

Несмотря на "лёгкое" водоизмещение в 44 тыс. тонн, авианосец этого проекта сможет нести до 40 самолётов и вертолётов. Кроме того, считают в центре, к моменту сдачи авианосца, возможно, будут разработаны морские варианты БПЛА типа "Охотник", которые также могут войти в состав штатных летательных аппаратов.

При условии специальной модификации на новом авианосце смогут базироваться и новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. "Теоретически можно какое-то количество этих самолётов взять на борт при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции. При работах по адаптации самолёта это возможно", - заявил Павел Филиппов.