Войти
12.07.2019
bmpd.livejournal.com

Военный парад в честь 203-й годовщины независимости Аргентины в Буэнос-Айресе

604
0
0

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Военный Парад в честь 203-й годовщины Независимости Аргентины в Буэнос-Айрес 9 июля 2019 г.

Смотрел только ради техники. 105 минут!!!! пешей части!!! вот люди как неспешно живут. Ружья с плеч валятся , строй не держат, шагают не в ногу. Уже не верю , что там немцы армию создавали.

Ждал только самую редкую среди серийных крупнокалиберных самоходок - VCA-155 . Слава Б-гу , ещё две ходовых нашлись для парада.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Продукция
TAM
Издания
Военный Парад
Похожие новости
13.03.2017
Самые сильные армии Латинской Америки
06.06.2016
Новый вариант модернизации аргентинского танка ТАМ
11.06.2013
Перспективный TAM 2C для ВС Аргентины
18.08.2011
С опорой на русский штык
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"