Военный парад в честь 203-й годовщины независимости Аргентины в Буэнос-Айресе

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Военный Парад в честь 203-й годовщины Независимости Аргентины в Буэнос-Айрес 9 июля 2019 г.

Смотрел только ради техники. 105 минут!!!! пешей части!!! вот люди как неспешно живут. Ружья с плеч валятся , строй не держат, шагают не в ногу. Уже не верю , что там немцы армию создавали.

Ждал только самую редкую среди серийных крупнокалиберных самоходок - VCA-155 . Слава Б-гу , ещё две ходовых нашлись для парада.