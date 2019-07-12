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12.07.2019
bmpd.livejournal.com

Военный парад в Монголии в честь Дня народной революции 1921 года

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Монголии в честь Дня народной революции 1921 года

10 июля 2019 года в преддверии национального праздника Монголии "Наадам" и в честь Дня народной революции 1921 года в столице страны городе Улан-Батор прошел военный парад войск Улан-Баторского гарнизона монгольской армии, подразделений столичной полиции, частей пограничных и внутренних войск.

В июле 1921 г. объединенные революционные силы Монголии при поддержке советской Красной Армии одержали победу над противостоявшими им войсками, включая Азиатскую дивизию русского белогвардейского генерала барона Унгерна фон Штернберга, и освободили столицу Монголии - г. Ургу (ныне г. Улан-Батор). 10 июля было сформировано Народное правительство Монголии (НПМ): премьер-министром и главой МИД стал Догсомын Бодоо, военным министром и главкомом МНРА - Сухэ-Батор, министром финансов - Солийн Данзан, заместителем главкома и комиссаром МНРА - Чойбалсан. 11 июля 1921 г. на митинге в г. Урге Сухэ-Батор провозгласил победу народной революции в Монголии.

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Страны
Монголия
Издания
Военный Парад
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