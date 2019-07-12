Очередная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в начале августа - Богданов

Представители Ливана и Ирака впервые примут в ней участие в качестве наблюдателей

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Встреча по Сирии в астанинском формате пройдёт в начале августа, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В самом начале августа будет очередная, 12-я международная встреча по Сирии в астанинском формате, теперь в Нур-Султане", - сказал он журналистам в Москве.

Богданов отметил, что на этой встрече будут определенные новации. "Впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели. Такой же статус как у делегации Иордании", - сказал он.