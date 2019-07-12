Войти
12.07.2019
Интерфакс-АВН

Очередная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в начале августа - Богданов

422
0
0
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Представители Ливана и Ирака впервые примут в ней участие в качестве наблюдателей

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Встреча по Сирии в астанинском формате пройдёт в начале августа, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В самом начале августа будет очередная, 12-я международная встреча по Сирии в астанинском формате, теперь в Нур-Султане", - сказал он журналистам в Москве.

Богданов отметил, что на этой встрече будут определенные новации. "Впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели. Такой же статус как у делегации Иордании", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Ирак
Ливан
Россия
Сирия
Похожие новости
29.05.2019
Вооруженный против Индии
22.05.2019
Ормузский фронт с каспийским тылом
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 2
14.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны Ближнего Востока по периоду 2007-2014 гг. входят США, Россия и Великобритания
21.09.2015
РФ и США могут схлестнуться в небе над Сирией
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"