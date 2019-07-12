Новая группа экспертов ОЗХО займется расследованием девяти случаев применения химоружия в Сирии

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Группа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию и определению виновных в химических атаках в следующие три года будет расследовать девять случаев применения химоружия в Сирии, говорится в докладе генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса Гонсалеса.

"Определен предварительный список инцидентов для расследования, и ведется работа по установлению контактов со странами-членами (ОЗХО - ИФ), а также с международными, региональными и местными действующими лицами", - цитируют западные СМИ выдержки из доклада, предназначенного для стран-членов ОЗХО.

Согласно бюджетному плану, представленному Гонсалесом, в период 2019 -2021 гг. будет проведено по три расследования за год.

В то же время генеральный директор ОЗХО не уточнил, о каких именно инцидентах идет речь.

С 9 по 12 июля в Гааге проходит 91-я сессия исполнительного совета ОЗХО.

В ноябре 2018 года в ходе генеральной конференции ОЗХО были одобрены поправки в бюджет организации. Они предполагают, в частности, выделение средств на работу механизма, который будет определять ответственных за совершение химических атак.

Из 126 присутствующих на конференции делегатов при необходимом большинстве в 84 голоса 99 проголосовали "за"; 27, включая Россию, высказались "против".

При этом раньше ОЗХО принимала бюджет без голосования, основываясь на консенсусе между всеми странами. Прошлой осенью этот вопрос впервые пришлось вынести на голосование из-за споров по поводу атрибутивных функций организаций.