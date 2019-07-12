В Петербурге показали новый десантный корабль "Кайман"

Невское проектно-конструкторское бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) презентовало большой десантный корабль "Кайман" проекта 11711Э. Проект новинки показали в рекламных материалах на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в среду, 10 июля.

Корабль предназначен для приема, перевозки и высадки войск и техники на необорудованное побережье, а также постановки оборонительных и сетевых заграждений для систем подводного наблюдения.

Согласно рекламным материалам на стенде Невского ПКБ, полное водоизмещение "Каймана" составит около 8 тыс. т, его максимальная длина — 150 м, скорость полного хода 18 узлов, автономность — 120 суток. Экипаж корабля — 120 человек.

На борту десантного корабля поместится два вертолета, от шести до десяти катеров. Также он получит шесть десантных катеров грузоподъемностью не менее 45 т, отмечает ТАСС.

"Кайман" оснастят автоматизированной системой боевого управления оперативно-тактического уровня, навигацией, системой радиоэлектронной борьбы и трехкоординатной радиолокационной станцией. На вооружение корабля поставят два зенитно-артиллерийских комплекса и два ракетно-артиллерийских модуля.

Международный военно-морской салон (МВМС) проходит уже в девятый раз. Он открылся 10 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге и будет работать до 14 июля.