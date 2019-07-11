Четыре космических аппарата запустили с космодрома Плесецк в интересах Минобороны

Предстартовые операции и старт ракеты "Союз-2.1в" прошли в штатном режиме

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1в" с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России стартовала в среду с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"10 июля в 20:14 мск с пусковой установки №4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты "Союз-2.1в" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

"Стартовавшая в 20:14 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1в" в 20:16 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в военном ведомстве.

В ведомстве уточнили, что блок выведения "Волга" с четырьмя спутниками отделился от ракеты-носителя. "Космическая головная часть ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" в составе блока выведения "Волга" и четырех космических аппаратов Минобороны России в расчетное время - 20:22 мск - штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Союз-2.1в", - сообщили в министерстве.

В Минобороны РФ отметили, что выведение спутников на расчетные орбиты блоком выведения "Волга" займет несколько часов.

Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году. Летные испытания ракеты начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За 15 лет с северного космодрома проведено 38 пусков ракет "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

Ракета "Союз-2" пришла на смену "Союзу-У", эксплуатация которого проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.