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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Несколько кораблей Северного флота, в том числе ракетный крейсер и атомная подводная лодка, прошли Балтийские проливы

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Группа кораблей во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошла в Балтийское море в ходе перехода из Североморска в Кронштадт, сообщила в среду пресс-служба Северного флота.

"Отряд кораблей Северного флота, совершающий межфлотский переход из Североморска в Кронштадт по планам боевой подготовки, завершил проход проливной зоны отделяющей Северное море от Балтийского", - говорится в сообщении пресс-службы.

В состав отряда помимо "Маршала Устинова" входят большой противолодочный корабль "Североморск", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск" и спасательно-буксирное судно "СБ-406".

Во время перехода отряд преодолел более 1700 морских миль и провел ряд учений, в частности по обороне кораблей и спасению терпящего бедствие судна, отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что маршрут перехода проложен с учётом всех требований безопасности судоходства.

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